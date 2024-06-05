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Україна та Китай провели політичні консультації: обговорили, як КНР може зробити свій внесок у досягненні миру

Україна та Китай провели політичні консультації: обговорили, як КНР може зробити свій внесок у досягненні миру

Київ • УНН

 • 21524 перегляди

Україна і Китай обговорили потенційний внесок Китаю в досягнення справедливого і міцного миру в Україні за допомогою його участі в майбутньому Глобальному саміті миру в Швейцарії під час політичних консультацій між заступниками міністрів закордонних справ.

5 червня відбулися політичні консультації між Україною та КНР на рівні заступників міністрів закордонних справ.  Україну на консультаціях представляв перший заступник МЗС Андрій Сибіга, а Китай– заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун. Сибіга вказав, що участь КНР у Саміті миру могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні. Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, Сибіга  та Вейдун обговорили питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Вони зазначили, що "взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю".

Андрій  Сибіга поінформував співрозмовника про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії. Українською стороною було висловлено сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні

- повідомила пресслуба МЗС.

Сибіга наголосив, що єдиною основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента Володимира Зеленського.

У рамках робочого візиту до Пекіну також відбулися зустрічі із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.

США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни - речник Держдепу 04.06.24, 09:19 • 23337 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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