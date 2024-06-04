США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни - речник Держдепу
Київ • УНН
Сполучені Штати не бачать, як Китай може зіграти позитивну роль у врегулюванні війни на Україні, оскільки Китай допомагає росії відновлювати свою військово-промислову базу.
Сполучені Штати не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль щодо припинення війни, оскільки допомагає рф відновити оборонно-промислову базу. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресконференції 3-го червня, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
Відповідаючи на запитання, чи поділяє Вашингтон занепокоєння України через відсутність на Саміті миру Китаю, Міллер сказав, що нині США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни.
Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само
Міллер також у черговий раз підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що Саміт миру буде успішним.
"Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - заявив Міллер.
Доповнення
Напередодні Президент України Володимир Зеленський розкритикував Китай за те, що він сприяє "саботажу" Саміту миру". Китай своєю чергою заперечив, що він "чинив тиск" на певні країни, щоб вони не брали участь у мирному саміті щодо України, організованому в Швейцарії.