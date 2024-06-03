Пекін заперечує "тиск" на інші країни щодо участі в українському Саміті миру
Київ • УНН
Китай у понеділок заперечив, що він "чинив тиск" на певні країни, щоб вони не брали участь у мирному саміті щодо України, організованому в Швейцарії, у відповідь на заяву Президента України Володимир Зеленський цими вихідними.
Китай у понеділок заперечив, що він "чинив тиск" на певні країни, щоб вони не брали участь у мирному саміті щодо України, організованому в Швейцарії, у відповідь на заяву Президента України Володимира Зеленського цими вихідними, пише УНН з посиланням на Le Monde.
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"Використання силової політики не є стилем китайської дипломатії. (…) Позиція Китаю відкрита та прозора, і ми ні в якому разі не тиснемо на інші країни", - сказала речниця МЗС КНР Мао Нін.
Як вказує The Guardian, речниця МЗС Китаю вказала, що Китай ніколи не "роздмухував і не розпалював вогонь" російсько-української війни.
Країна вважає, що повинні бути визнані всі зусилля для підтримки мирних заходів у російсько-українській війні, заявила Мао Нін, відповідаючи на запитання про майбутній мирний саміт у Швейцарії в середині червня.
Ці коментарі послідували за заявою Президента України Володимира Зеленського, як пише The Guardian про те, що "на жаль, росія, використовуючи китайський вплив на регіон, використовуючи також китайських дипломатів, робить усе, щоб зірвати мирний саміт". "Прикро, що така велика, незалежна, потужна країна, як Китай, є інструментом в руках путіна", – сказав він.
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Китай надає великого значення своїм відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговим партнером, сказала Мао в понеділок, додавши, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою та прозорою". "Ми віримо, що можемо отримати розуміння та підтримку всіх сторін", - сказала Мао.
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