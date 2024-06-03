Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Китай в понедельник отрицал, что он" оказывал давление " на определенные страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите по Украине, организованном в Швейцарии, в ответ на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в эти выходные, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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"Использование силовой политики не является стилем китайской дипломатии. ( ... ) Позиция Китая открыта и прозрачна, и мы ни в коем случае не оказываем давление на другие страны", - сказала пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Как указывает The Guardian, пресс-секретарь МИД Китая указала, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал огонь" российско-украинской войны.

Страна считает, что должны быть признаны все усилия для поддержки мирных мер в российско-украинской войне, заявила Мао Нин, отвечая на вопрос о предстоящем мирном саммите в Швейцарии в середине июня.

Эти комментарии последовали за заявлением Президента Украины Владимира Зеленского, как пишет The Guardian о том, что "к сожалению, россия, используя китайское влияние на регион, используя также китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит". "Обидно, что такая большая, независимая, мощная страна, как Китай, является инструментом в руках путина", – сказал он.

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Китай придает большое значение своим отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером, сказала Мао в понедельник, добавив, что позиция Китая в отношении мирной конференции является очень "открытой и прозрачной". "Мы считаем, что можем получить понимание и поддержку всех сторон", - сказала Мао.

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