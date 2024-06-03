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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172421 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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31 мая 2024, 12:59  •  163180 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Китай в понедельник отрицал, что он "оказывал давление" на определенные страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите по Украине, организованном в Швейцарии, в ответ на заявление Президента Украины Владимир Зеленский в эти выходные.

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Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

Артем Сытник, бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был уволен со своей новой должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

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В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

12 июня Европейский суд по правам человека проведет заседание Большой палаты по делу "Украина и Нидерланды против россии", касающемуся военных действий россии на Украине с 2014 года, включая катастрофу рейса MH17 на Донбассе.

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Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

Украине нужно несколько лет, чтобы полностью восстановить свои генерирующие мощности, поэтому украинцы должны быть готовы к долгосрочным ограничениям электроснабжения из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.

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Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта.

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Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта

На Буковине разоблачены чиновники, которые организовали незаконную рубку леса на почти 4 млн грн

Чиновники на Буковине организовали незаконную вырубку 206 деревьев на сумму почти 4 миллиона гривен, подделав документы и привлекая частную фирму.

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На Буковине разоблачены чиновники, которые организовали незаконную рубку леса на почти 4 млн грн

Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук

По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, враг не выводил большинство кораблей своего черноморского флота в море, кроме подводной лодки "варшавянка".

Война •   •  15981 просмотра
Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук

На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб

С начала суток на фронте произошло 59 боевых столкновений, причем россияне активизировались на Харьковском направлении. На Покровском направлении наиболее горячо-там количество боев возросло до 27.

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На фронте уже состоялось 59 столкновений, россияне активизировались на Харьковском направлении-Генштаб