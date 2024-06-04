США не видят, каким образом Китай может сыграть положительную роль в решении войны - спикер Госдепа

Соединенные Штаты не видят, каким образом Китай может сыграть положительную роль в прекращении войны, поскольку помогает рф восстановить оборонно-промышленную базу. об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время пресс конференции 3-го июня, передает вНН со ссылкой на "Голос Америки".

Отвечая на вопрос, разделяет ли Вашингтон беспокойство Украины из-за отсутствия на саммите мира Китая, Миллер сказал, что сейчас США не видят, каким образом Китай может сыграть положительную роль в решении войны.

Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта, если бы захотел. Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в последние месяцы для восстановления и реконструкции оборонно-промышленной базы россии. Поэтому мы и дальше будем четко объяснять Китаю, что мы против таких действий, и будем привлекать к ответственности причастные к этому организации. Мы уже слышали, что наши европейские коллеги планируют делать так же - заявил Мэтью Миллер.

Миллер также в очередной раз подчеркнул, что США поддерживают дипломатические усилия Украины и ожидают, что Саммит мира будет успешным.

"Мы поддерживаем мирный саммит, мы хотим, чтобы он был успешным, и именно поэтому вы видите, что вице-президент Соединенных Штатов будет лично присутствовать на этом саммите. Мы поддерживаем дипломатические усилия Украины", - заявил Миллер.

Дополнение

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Китай за то, что он способствует "саботажу" саммита мира". Китай в свою очередь отрицал, что он "оказывал давление" на уровне страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите по Украине, организованном в Швейцарии.