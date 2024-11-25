В северокорейских ракетах, которыми россия бьет по Украине, нашли иностранные компоненты 2023 года выпуска - ГУР

В северокорейских ракетах KN-23/KN-24, которые россия применяет для ударов по территории нашего государства, обнаружены иностранные компоненты 2023 года выпуска. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

"На портале War&Sanctions опубликован очередной перечень компонентов иностранного производства, обнаруженных в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24.

Государство-агрессор россия получила от КНДР более 100 таких ракет. Впервые это оружие в войне против Украины враг применил в конце 2023 года", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что вместе с ракетами Пхеньян тогда направил в россию своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и фактически участвовали в военных преступлениях против Украины.

Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились гражданские украинцы как в прифронтовых общинах, так и в отдаленных от линии боевого столкновения населенных пунктах. В частности, 2 января 2024 года в результате попадания северокорейской ракеты в киевскую многоэтажку погибли четыре человека. 11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения.

Примененная россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, произведенные компаниями из пяти стран - КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии. По меньшей мере один из них - преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power - изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения - отметили в ГУР.

По данным разведки, чтобы получить технологии для своих программ вооружений, государство-агрессор россия и ее союзники - КНДР и Иран - используют совместные схемы для обхода международных санкций, что требует надлежащей реакции, в частности - усиления механизмов экспортного контроля.

В ГУР напомнили, что ранее на портале War&Sanctions обнародован перечень найденных в ракетах KN-23/KN-24 компонентов и составляющих, изготовленных 19 компаниями из семи стран - США, КНР, Японии, Нидерландов, Германии, Соединенного Королевства, Швейцарии.

Добавим

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24.

По мнению экспертов КНИИСЭ, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляются с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.

Напомним

Ранее специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину.