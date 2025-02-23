Естонія виділила для України нову військову допомогу

Естонія передає Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для військових. Про це повідомляє прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал в соцмережі Х, передає УНН.

Для зміцнення позицій України та посилення тиску на росію Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців. За першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро - йдеться у дописі.

Крістен Міхал зазначив, що "Україна сама вирішує своє майбутнє" і що "завжди може розраховувати на підтримку Естонії".

Нагадаємо

Європейський Союз розробляє пакет військової підтримки України на 20 мільярдів євро. План включає постачання боєприпасів, систем ППО, ракет, безпілотників та іншого озброєння.

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