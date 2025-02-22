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15 березня, 19:03 • 119459 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136516 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116137 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Франція та Італія блокують пакет військової допомоги ЄС на €20 млрд для України - Spiegel

Франція та Італія блокують пакет військової допомоги ЄС на €20 млрд для України - Spiegel

Київ • УНН

 • 84393 перегляди

Франція та Італія гальмують ухвалення пакета військової допомоги ЄС для України на 20 млрд євро через бюджетні обмеження. Пакет включає 1,5 млн боєприпасів та підтримку ППО, але час на ухвалення обмежений.

Франція та Італія гальмують ухвалення пакета військової допомоги Європейського Союзу для України на 20 млрд євро. Про це пише німецьке видання Spiegel, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що до пакета мають увійти:

  • близько 1,5 мільйона боєприпасів
    • Довідка для систем протиповітряної оборони
      • можливість регенерації українських бійців та подальшої підготовки українських бригад.

        При цьому, за даними видання, "опір є" - і не лише від традиційно проросійських Угорщини та Словаччини.

        "Окрім двох звичайних аутсайдерів ЄС, два ключових гравці висловили скептицизм у внутрішніх дискусіях: Франція та Італія. Обидві країни мають велику заборгованість і практично не мають свободи дій у своїх національних бюджетах", - йдеться у статті.

        За даними видання, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вже розкритикувала зустріч у Парижі, яку скликав президент Франції Емманюель Макрон, і виступає проти проведення телефонної конференції G7 у понеділок.

        У Брюсселі залишаються сподівання, що Трамп не закінчить переговори з путіним надто швидко і що це займе багато часу. Але час підтискає й з іншої причини: кажуть, що боєприпаси в Україні закінчаться до квітня

        - пише видання.

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        Україна ніколи не стане частиною ЄС проти волі угорців, а після війни буде "буферною зоною" - нова заява Орбана22.02.25, 21:53 • 30600 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

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