Франція та Італія блокують пакет військової допомоги ЄС на €20 млрд для України - Spiegel

Франція та Італія гальмують ухвалення пакета військової допомоги Європейського Союзу для України на 20 млрд євро. Про це пише німецьке видання Spiegel, повідомляє УНН.

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Зазначається, що до пакета мають увійти:

близько 1,5 мільйона боєприпасів

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можливість регенерації українських бійців та подальшої підготовки українських бригад.

При цьому, за даними видання, "опір є" - і не лише від традиційно проросійських Угорщини та Словаччини.

"Окрім двох звичайних аутсайдерів ЄС, два ключових гравці висловили скептицизм у внутрішніх дискусіях: Франція та Італія. Обидві країни мають велику заборгованість і практично не мають свободи дій у своїх національних бюджетах", - йдеться у статті.

За даними видання, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вже розкритикувала зустріч у Парижі, яку скликав президент Франції Емманюель Макрон, і виступає проти проведення телефонної конференції G7 у понеділок.

У Брюсселі залишаються сподівання, що Трамп не закінчить переговори з путіним надто швидко і що це займе багато часу. Але час підтискає й з іншої причини: кажуть, що боєприпаси в Україні закінчаться до квітня - пише видання.

Нагадаємо

Європейський союз вивчає більш агресивні способи вилучення заморожених активів центрального банку росії, оскільки блок намагається забезпечити фінансову і військову підтримку України на тлі ознак того, що США можуть скоротити свою власну допомогу.

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