Франция и Италия блокируют пакет военной помощи ЕС на €20 млрд для Украины - Spiegel

Франция и Италия тормозят принятие пакета военной помощи Европейского Союза для Украины на 20 млрд евро. Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в пакет должны войти:

около 1,5 миллиона боеприпасов

Справка для систем противовоздушной обороны

возможность регенерации украинских бойцов и дальнейшей подготовки украинских бригад.

При этом, по данным издания, "сопротивление есть" - и не только от традиционно пророссийских Венгрии и Словакии.

"Кроме двух обычных аутсайдеров ЕС, два ключевых игрока выразили скептицизм во внутренних дискуссиях: Франция и Италия. Обе страны имеют большую задолженность и практически не имеют свободы действий в своих национальных бюджетах", - говорится в статье.

По данным издания, Мелони уже раскритиковала встречу в Париже, которую созвал Макрон, и выступает против проведения телефонной конференции G7 в понедельник.

В Брюсселе остаются надежды, что Трамп не закончит переговоры с путиным слишком быстро и что это займет много времени. Но время поджимает и по другой причине: говорят, что боеприпасы в Украине закончатся до апреля - пишет издание.

Напомним

Европейский союз изучает более агрессивные способы изъятия замороженных активов центрального банка россии, поскольку блок пытается обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне признаков того, что США могут сократить свою собственную помощь.

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