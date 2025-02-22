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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция и Италия блокируют пакет военной помощи ЕС на €20 млрд для Украины - Spiegel

Франция и Италия блокируют пакет военной помощи ЕС на €20 млрд для Украины - Spiegel

Киев  •  УНН

 • 6858 просмотра

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Франция и Италия тормозят принятие пакета военной помощи ЕС для Украины на 20 млрд евро из-за бюджетных ограничений. Пакет включает 1,5 млн боеприпасов и поддержку ПВО, но время на принятие ограничено.

Франция и Италия тормозят принятие пакета военной помощи Европейского Союза для Украины на 20 млрд евро. Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в пакет должны войти:

  • около 1,5 миллиона боеприпасов
    • Справка для систем противовоздушной обороны
      • возможность регенерации украинских бойцов и дальнейшей подготовки украинских бригад.

        При этом, по данным издания, "сопротивление есть" - и не только от традиционно пророссийских Венгрии и Словакии.

        "Кроме двух обычных аутсайдеров ЕС, два ключевых игрока выразили скептицизм во внутренних дискуссиях: Франция и Италия. Обе страны имеют большую задолженность и практически не имеют свободы действий в своих национальных бюджетах", - говорится в статье.

        По данным издания, Мелони уже раскритиковала встречу в Париже, которую созвал Макрон, и выступает против проведения телефонной конференции G7 в понедельник.

        В Брюсселе остаются надежды, что Трамп не закончит переговоры с путиным слишком быстро и что это займет много времени. Но время поджимает и по другой причине: говорят, что боеприпасы в Украине закончатся до апреля

        - пишет издание.

        Напомним

        Европейский союз изучает более агрессивные способы изъятия замороженных активов центрального банка россии, поскольку блок пытается обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне признаков того, что США могут сократить свою собственную помощь.

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        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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