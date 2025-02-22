Украина никогда не станет частью ЕС против воли венгров, а после войны будет "буферной зоной" - новое заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз зависит от венгров, а против воли Будапешта Киев не вступит в блок. Политик также считает, что Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом информирует УНН с ссылкой на издание Washington Post.

Детали

Отмечается, что в субботу, 22 февраля Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что "Венгрия будет решать, сможет ли Украина осуществить свои надежды на вступление в Европейский Союз".

Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом Европейского Союза - сказал Орбан.

Свое заявление он объяснил тем, что вступление Украины в ЕС "уничтожит венгерских фермеров, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику".

По словам премьера Венгрии, "Украина или то, что от нее останется", якобы никогда не вступит в НАТО, а после завершения полномасштабной войны Киев якобы снова станет "буферной зоной" между рф и странами-членами Альянса.

Также Орбан пригрозил "расплатой" неправительственным организациям, СМИ и правозащитным группам, которые получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID), заявив, что они будут ликвидированы в Венгрии и "столкнутся с правовыми последствиями".

Мы должны срочно создать конституционные и правовые условия, чтобы нам не пришлось сидеть сложа руки, когда псевдогражданские общественные организации служат иностранным интересам и организовывают политические акции на наших глазах - добавил премьер Венгрии.

"Орбан, союзник Трампа, приветствовал действия администрации США по роспуску Агентства США по международному развитию, заявив, без доказательств, что агентство использовалось для финансирования либеральных инициатив в Венгрии, направленных на свержение его правительства", - говорится в заметке The Washington Post.

Напомним

Премьер Венгрии заявил, что война в Украине может стать "Афганистаном" для ЕС. По его словам, сложность заключается в том, как убедить рф прекратить войну.

Орбан считает, что в случае достижения мира, рф может быть реинтегрирована в мировую экономику