Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в случае достижения мирного соглашения Украины и РФ при содействии США, Россия может быть реинтегрирована в мировую экономику, в европейскую систему безопасности и даже в европейскую энергетическую экономическую систему.

Такое мнение он высказал в интервью Portfolio, передает УНН.

Орбан считает уже успехом то, что президенты России и США Дональд Трамп и Владимир Путин уже начали подготовку к мирным переговорам. По словам премьер-министра, если при содействии США будет достигнут мир, Россия может быть реинтегрирована в мировую экономику, что может принести экономические выгоды Венгрии.

Если американский президент придет, создаст мир, будет достигнуто соглашение, я думаю, что Россия будет реинтегрирована в мировую экономику, реинтегрирована в европейскую систему безопасности и даже в европейскую энергетическую экономическую систему. Это даст венгерской экономике огромный толчок, прекрасную возможность - сказал Орбан.

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Относительно экономической ситуации Орбан заявил, что Венгрия должна придерживаться стратегии, которая может сделать страну независимой от якобы «проблем» Европейского Союза, и поэтому укрепление азиатско-американских отношений является особенно важным.

По его словам, Венгрии нужна экономическая стратегия, которая сделает страну независимой от как говорит «трудностей» Европейского Союза. Он утверждает, что якобы Европа больше не является двигателем мировой экономики, поэтому Венгрия должна укрепить свои отношения с Азией, США и арабскими странами.

Премьер-министр утверждает, что венгерская экономика должна развивать особые отношения с успешными странами, США, арабскими странами, Китаем.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он бы хотел, чтобы Россия вернулась в G7, заявив, что исключение москвы было ошибкой.

Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что переговоры не будут длиться один день и российский диктатор владимир путин должен понять, что их завершат только, когда в НАТО увидят, что результат будет долгосрочный.