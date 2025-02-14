Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що у разі досягнення мирної угоди Україною та рф за сприяння США, росія може бути реінтегрована у світову економіку, в європейську систему безпеки й навіть в європейську енергетичну економічну систему.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Portfolio, передає УНН.

Орбан вважає вже успіхом те, що президенти росії та США Дональд Трамп і володимир путін уже почали підготовку до мирних переговорів. За словами прем'єр-міністра, якщо за сприяння США буде досягнуто миру, росія може бути реінтегрована у світову економіку, що може принести економічні вигоди Угорщині.

Якщо американський президент прийде, створить мир, буде досягнуто угоди, я думаю, що росія буде реінтегрована у світову економіку, реінтегрована в європейську систему безпеки і навіть в європейську енергетичну економічну систему. Це дасть угорській економіці величезний поштовх, чудову можливість - сказав Орбан.

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Щодо економічної ситуації Орбан заявив, що Угорщина повинна дотримуватися стратегії, яка може зробити країну незалежною від нібито "проблем" Європейського Союзу, і тому зміцнення азіатсько-американських відносин є особливо важливим.

За його словами, Угорщині потрібна економічна стратегія, яка зробить країну незалежною від як каже "труднощів" Європейського Союзу. Він стверджує, що нібито Європа більше не є двигуном світової економіки, тому Угорщина повинна зміцнити свої відносини з Азією, США та арабськими країнами.

Прем'єр-міністр стверджує, що угорська економіка повинна розвивати особливі відносини з успішними країнами, США, арабськими країнами, Китаєм.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що він би хотів, щоб росія повернулася до G7, заявивши, що виключення москви було помилкою.

Financial Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що перемовини не триватимуть один день й російський диктатор володимир путін повинен зрозуміти, що їх завершать тільки, коли в НАТО побачать, що результат буде довгостроковий.