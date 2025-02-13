Cумне свідчення: Орбан розкритикував як "нікчемну" позицію Брюсселя у підтримці України

Глава уряду Угорщини порівняв заяви ЄС про підтримку України із "підтримкою вбивств". Про цьому Віктор Орбан додав, що місце у переговорах щодо війни рф проти України, потрібно заслужити "добрим лідерством".

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висміяв у четвер заяву глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас, а також позицію ЄС щодо України, назвавши нещодавні заяви на підтримку незалежності і територіальної цілісності України "нікчемними".

Контекст

Ми готові посилити нашу підтримку України... Ми поділяємо мету продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру

Також в інтерв'ю European Newsroom - платформі для співпраці європейських інформаційних агентств, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кайя Каллас зазначила:

Відповідь Орбана:

Ця декларація є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. Поки президент Дональд Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять нічого не варті заяви