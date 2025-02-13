Cумне свідчення: Орбан розкритикував як "нікчемну" позицію Брюсселя у підтримці України
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини розкритикував позицію Брюсселя щодо підтримки України. Орбан порівняв заяви ЄС із "підтримкою вбивств" та заявив, що місце в переговорах треба заслужити.
Глава уряду Угорщини порівняв заяви ЄС про підтримку України із "підтримкою вбивств". Про цьому Віктор Орбан додав, що місце у переговорах щодо війни рф проти України, потрібно заслужити "добрим лідерством".
Передає УНН із посиланням на Рolitico.
Деталі
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висміяв у четвер заяву глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас, а також позицію ЄС щодо України, назвавши нещодавні заяви на підтримку незалежності і територіальної цілісності України "нікчемними".
Контекст
Ми готові посилити нашу підтримку України... Ми поділяємо мету продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру
Також в інтерв'ю European Newsroom - платформі для співпраці європейських інформаційних агентств, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кайя Каллас зазначила:
Важливо, щоб США залишалися нашим найближчим союзником.
Відповідь Орбана:
Ця декларація є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. Поки президент Дональд Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять нічого не варті заяви
Він додав, що місце за столом переговорів потрібно заслужити "силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією" - передає свою точку зору прем'єр-міністр Угорщини.
Він також засудив позицію ЄС, стверджуючи:
Позиція Брюсселя - підтримувати вбивства до тих пір, поки це буде потрібно - морально і політично неприйнятна
Нагадаємо
УНН передавав, що президент України Зеленський заявив, що відносини Орбана з путіним занадто "теплі".
Економічна криза в Угорщині ставить під загрозу перемогу Віктора Орбана на виборах 2026 року. Висока інфляція, падіння рівня життя та народжуваності підривають позиції партії "Фідес".
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