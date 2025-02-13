Грустное свидетельство: Орбан раскритиковал как "никчемную" позицию Брюсселя в поддержке Украины
Киев • УНН
Премьер Венгрии раскритиковал позицию Брюсселя по поддержке Украины. Орбан сравнил заявления ЕС с «поддержкой убийств» и заявил, что место в переговорах надо заслужить.
Глава правительства Венгрии сравнил заявления ЕС о поддержке Украины с «поддержкой убийств». Об этом Виктор Орбан добавил, что место в переговорах по войне рф против Украины, нужно заслужить «хорошим лидерством».
Передает УНН со ссылкой на РоІітісо.
Детали
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял в четверг заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас, а также позицию ЕС в отношении Украины, назвав недавние заявления в поддержку независимости и территориальной целостности Украины «ничтожными».
Контекст
Мы готовы усилить нашу поддержку Украины... Мы разделяем цель продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира
Также в интервью European Newsroom - платформе для сотрудничества европейских информационных агентств, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас отметила:
Важно, чтобы США оставались нашим ближайшим союзником.
Ответ Орбана:
Эта декларация является печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства. Пока президент Дональд Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают ничего не стоящие заявления
Он добавил, что место за столом переговоров нужно заслужить «силой, хорошим лидерством и умной дипломатией» - передает свою точку зрения премьер-министр Венгрии.
Он также осудил позицию ЕС, утверждая:
Позиция Брюсселя - поддерживать убийства до тех пор, пока это будет нужно - морально и политически неприемлема
Напомним,
УНН передавал, что президент Украины Зеленский заявил, что отношения Орбана с Путиным слишком «теплые».
Экономический кризис в Венгрии ставит под угрозу победу Виктора Орбана на выборах 2026 года. Высокая инфляция, падение уровня жизни и рождаемости подрывают позиции партии «Фидес».
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