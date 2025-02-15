Орбан знову заявив, що Україна може стати "Афганістаном" для ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове заявив, що війна в Україні може перетворитися на "Афганістан" для Європейського Союзу. Він також заявив, що складність в тому, як переконати рф припинити війну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

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У бесіді з колишнім ведучим Fox News Такером Карлсоном на пресконференції в Дубаї Орбан зазначив, що ЄС виділив сотні мільярдів євро на допомогу Україні, щоб протистояти повномасштабному вторгненню росії, яке москва розпочала три роки тому цього місяця.

"Якщо президент (Дональд - ред.) Трамп не зможе знайти рішення, ця війна може легко перетворитися на Афганістан для Європейського Союзу", - сказав Орбан, маючи на увазі 20-річну війну Сполучених Штатів у цій центрально-азійській країні.

Як пише Politico, аналогія не нова, але коментатори давно називають повномасштабне вторгнення росії в Україну Афганістаном володимира путіна, враховуючи деякі паралелі між двома війнами.

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Війна в Афганістані, яка почалася в 2001 році відразу після терактів 11 вересня і закінчилася у 2021 році раптовим виведенням військ США, залишається найдовшою американською війною в історії.

"Нескінченна війна, нескінченний конфлікт, немає виходу з конфлікту, поглинає енергію, людські життя, гроші, все. Руйнування меж нормального життя для Європейського Союзу… Ми в серйозній небезпеці", - стверджує Орбан.

Орбан, який є одним із небагатьох європейських лідерів, які залишаються дружніми з путіним, повторив тезу кремля про те, що росія вторглася в Україну, намагаючись перешкодити їй приєднатися до НАТО.

У п'ятницю він захищався від звинувачень у союзництві з путіним і заявив: "Я не пропутінська людина, я проугорська людина".

"Складність полягає в тому, як переконати росіян припинити війну, поки росіяни в основному виграють. Це велике питання", - додав Орбан.

Орбан стверджує, що західна підтримка Києва нібито не триватиме вічно.

"Я серцем з українцями, але вони у великій, великій, великій біді", - заявив Орбан.

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Доповнення

У лютому Орбан вже заявляв, що Україна стане Афганістаном Європейського Союзу, якщо не буде переговорів.

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