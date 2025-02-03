Стане Афганістаном Європейського Союзу: Орбан зробив скандальну заяву про майбутнє України без переговорів з рф

Україна стане Афганістаном Європейського Союзу, якщо не буде переговорів. Таку думку висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung, передає УНН.

Зараз нам потрібна дипломатія. Європейці вважають моральним не вести переговори. Це абсурд! Ось що треба робити на війні! Інакше воно продовжуватиметься до знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу

Він вважає, що з росією нібито легко домовитися раціонально. З людьми в Брюсселі це майже неможливо. Усередині країни вони підтримують лише моїх опонентів.

Окрім того, прем’єр Угорщини вважає, що з самого початку нібито було зрозуміло, що українська перемога у війні неможлива.

"Ми зробили велику помилку в лютому 2022 року. Треба було негайно ізолювати конфлікт, змусити припинити вогонь і почати переговори. З самого початку було зрозуміло, що українська перемога неможлива, якщо ми не почнемо тотальну війну. Це не був варіант. Сьогодні ми можемо допомогти Україні лише припиненням вогню та миром", - додав він.

Також Орбан стверджу, що жодної зброї не вистачило б для забезпечення перемоги України.

Захід може виграти цю війну, лише якщо надішле своїх солдатів в Україну. І ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому нам зараз потрібен Трамп