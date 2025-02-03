Станет Афганистаном Европейского Союза: Орбан сделал скандальное заявление о будущем Украины без переговоров с рф
Киев • УНН
Премьер Венгрии заявил, что без переговоров Украина станет "Афганистаном ЕС". Он также подчеркнул, что украинская победа невозможна без отправки западных войск в Украину.
Украина станет Афганистаном Европейского Союза, если не будет переговоров. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung, передает УНН.
Сейчас нам нужна дипломатия. Европейцы считают моральным не вести переговоры. Это абсурд! Вот что надо делать на войне! Иначе она будет продолжаться до уничтожения, и Украина станет Афганистаном Европейского Союза
Он считает, что с россией якобы легко договориться рационально. С людьми в Брюсселе это почти невозможно. Внутри страны они поддерживают только моих оппонентов.
Кроме того, премьер Венгрии считает, что с самого начала якобы было понятно, что украинская победа в войне невозможна.
"Мы совершили большую ошибку в феврале 2022 года. Надо было немедленно изолировать конфликт, заставить прекратить огонь и начать переговоры. С самого начала было понятно, что украинская победа невозможна, если мы не начнем тотальную войну. Это не был вариант. Сегодня мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром", - добавил он.
Также Орбан утверждаю, что ни одного оружия не хватило бы для обеспечения победы Украины.
Запад может выиграть эту войну, только если пришлет своих солдат в Украину. И мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат. Вот почему нам сейчас нужен Трамп
Орбан не ответил, считает ли лично рф агрессором03.02.25, 16:39 • 8318 просмотров
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В декабре 2024 года Орбан заявлял, что тогда продолжались "наиболее опасные недели войны между Россией и Украиной".