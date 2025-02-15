Орбан снова заявил, что Украина может стать «Афганистаном» ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что война в Украине может превратиться в «Афганистан» для Европейского Союза. Он также заявил, что сложность в том, как убедить рф прекратить войну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Детали

В беседе с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном на пресс-конференции в Дубае Орбан отметил, что ЕС выделил сотни миллиардов евро на помощь Украине, чтобы противостоять полномасштабному вторжению России, которое москва начала три года назад в этом месяце.

«Если президент (Дональд - ред.) Трамп не сможет найти решение, эта война может легко превратиться в Афганистан для Европейского Союза», - сказал Орбан, имея в виду 20-летнюю войну Соединенных Штатов в этой центрально-азиатской стране.

Как пишет Politico, аналогия не нова, но комментаторы давно называют полномасштабное вторжение россии в Украину Афганистаном Владимира Путина, учитывая некоторые параллели между двумя войнами.

Трамп доверяет путину относительно завершения войны

Война в Афганистане, которая началась в 2001 году сразу после терактов 11 сентября и закончилась в 2021 году внезапным выводом войск США, остается самой длинной американской войной в истории.

«Бесконечная война, бесконечный конфликт, нет выхода из конфликта, поглощает энергию, человеческие жизни, деньги, все. Разрушение границ нормальной жизни для Европейского Союза... Мы в серьезной опасности», - утверждает Орбан.

Орбан, который является одним из немногих европейских лидеров, которые остаются дружественными с путиным, повторил тезис кремля о том, что россия вторглась в Украину, пытаясь помешать ей присоединиться к НАТО.

В пятницу он защищался от обвинений в союзничестве с путиным и заявил: «Я не пропутинский человек, я провенгерский человек».

«Сложность заключается в том, как убедить россиян прекратить войну, пока россияне в основном выигрывают. Это большой вопрос», - добавил Орбан.

Орбан утверждает, что западная поддержка Киева якобы не продлится вечно.

«Я сердцем с украинцами, но они в большой, большой, большой беде», - заявил Орбан.

Переговоры с участием США, рф будут сложными, все хотят выйти победителями - Зеленский

Дополнение

В феврале Орбан уже заявлял, что Украина станет Афганистаном Европейского Союза, если не будет переговоров.

Президент Литвы раскрыл опасность быстрого мира в Украине