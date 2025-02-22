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Україна ніколи не стане частиною ЄС проти волі угорців, а після війни буде "буферною зоною" - нова заява Орбана

Київ • УНН

 • 30600 перегляди

Віктор Орбан заявив, що вступ України до ЄС залежить від волі Угорщини та може зашкодити угорській економіці. Він також погрожує ліквідувати організації, що фінансуються USAID.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України в Євросоюз залежить від угорців, а проти волі Будапешта Київ не вступить до блоку. Політик також вважає, що Україна ніколи не вступить у НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на видання Washington Post.

Деталі

Зазначається, що в суботу, 22 лютого Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що Угорщина вирішуватиме, чи Україна зможе здійснити свої надії на вступ до Європейського Союзу. 

Проти волі Угорщини та угорців Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу

- сказав Орбан.

Свою заяву він пояснив тим, що вступ України до ЄС "знищить угорських фермерів, і не тільки їх, але й усю угорську національну економіку".

За словами прем'єра Угорщини, "Україна або те, що від неї залишиться", начебто ніколи не вступить у НАТО, а після завершення повномасштабної війни Київ буцімто знову стане "буферною зоною" між рф і країнами-членами Альянсу.

Також Орбан пригрозив "розплатою" неурядовим організаціям, ЗМІ та правозахисним групам, які отримували фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), заявивши, що вони будуть ліквідовані в Угорщині й "зіткнуться з правовими наслідками".

Ми повинні терміново створити конституційні та правові умови, щоб нам не довелося сидіти склавши руки, коли псевдогромадянські громадські організації служать іноземним інтересам і організовують політичні акції на наших очах

- додав прем'єр Угорщини.

"Орбан, союзник Трампа, привітав дії адміністрації США з розпуску Агентства США з міжнародного розвитку, заявивши, без доказів, що агентство використовувалося для фінансування ліберальних ініціатив в Угорщині, спрямованих на повалення його уряду", - йдеться у дописі The Washington Post.

Нагадаємо

Прем'єр Угорщини заявив, що війна в Україні може стати "Афганістаном" для ЄС. За його словами, складність полягає в тому, як переконати рф припинити війну.

Орбан вважає, що у разі досягнення миру, рф може бути реінтегрована у світову економіку14.02.25, 11:11 • 22832 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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