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ЄС готує новий пакет військової допомоги для України

ЄС готує новий пакет військової допомоги для України

Київ • УНН

 • 50694 перегляди

Європейський Союз розробляє пакет військової підтримки України на 20 мільярдів євро. План включає постачання боєприпасів, систем ППО, ракет, безпілотників та іншого озброєння.

ЄС обговорює новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Європейський Союз працює над новим пакетом військової підтримки для України на суму близько 20 мільярдів євро. План передбачає постачання боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників та інших видів озброєння, необхідних для зміцнення українських військових підрозділів. 

Ця ініціатива спрямована на посилення обороноздатності Києва на тлі триваючої війни з рф. Країни ЄС ведуть переговори щодо фінансування поставок та механізмів їх реалізації. Очікується, що підтримка дозволить Україні ефективніше протистояти даній агресії та зміцнить її оборонні можливості в довгостроковій перспективі. 

Обговорення пакета відбувається на тлі міжнародних дискусій щодо можливих мирних ініціатив. Водночас європейські лідери наголошують на необхідності продовження підтримки України, щоб вона могла зберегти свою незалежність та територіальну цілісність.

Україна потрібна Європі: посол ЄС розкрила причину21.02.25, 21:13 • 29002 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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