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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины

ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины

Киев  •  УНН

 • 9868 просмотра

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Европейский Союз разрабатывает пакет военной поддержки Украины на 20 миллиардов евро. План включает поставки боеприпасов, систем ПВО, ракет, беспилотников и другого вооружения.

ЕС обсуждает новый пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Европейский Союз работает над новым пакетом военной поддержки для Украины на сумму около 20 миллиардов евро. План предусматривает поставки боеприпасов, систем противовоздушной обороны, высокоточных ракет, беспилотников и других видов вооружения, необходимых для укрепления украинских военных подразделений. 

Эта инициатива направлена на усиление обороноспособности Киева на фоне продолжающейся войны с рф. Страны ЕС ведут переговоры по финансированию поставок и механизмов их реализации. Ожидается, что поддержка позволит Украине эффективнее противостоять данной агрессии и укрепит ее оборонные возможности в долгосрочной перспективе. 

Обсуждение пакета происходит на фоне международных дискуссий о возможных мирных инициативах. В то же время европейские лидеры подчеркивают необходимость продолжения поддержки Украины, чтобы она могла сохранить свою независимость и территориальную целостность.

Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину21.02.25, 21:13 • 22616 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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