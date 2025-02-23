Эстония выделила для Украины новую военную помощь

Эстония передает Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных. Об этом сообщает премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х, передает УНН.

Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов. При первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро - говорится в заметке.

Кристен Михал отметил, что "Украина сама решает свое будущее" и что "всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии".

Напомним

Европейский Союз разрабатывает пакет военной поддержки Украины на 20 миллиардов евро. План включает поставки боеприпасов, систем ПВО, ракет, беспилотников и другого вооружения.

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