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Эстония выделила для Украины новую военную помощь

Эстония выделила для Украины новую военную помощь

Киев  •  УНН

 • 356 просмотра

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Эстония предоставляет Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных. Также планируется дополнительная помощь продукцией оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро.

Эстония передает Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных. Об этом сообщает премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х, передает УНН.

Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов. При первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро

- говорится в заметке.

Кристен Михал отметил, что "Украина сама решает свое будущее" и что "всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии".

Напомним

Европейский Союз разрабатывает пакет военной поддержки Украины на 20 миллиардов евро. План включает поставки боеприпасов, систем ПВО, ракет, беспилотников и другого вооружения.

Франция и Италия блокируют пакет военной помощи ЕС на €20 млрд для Украины - Spiegel22.02.25, 21:50 • 50400 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
kristen-mikhalКристен Михаль
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
italiyaИталия
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина

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