Более тысячи захватчиков и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал потери россии на фронте
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Ликвидировано 1180 оккупантов, уничтожено 7 танков, 12 ББМ и другую военную технику противника.
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России. Так, за минувшие сутки отминусовали 1 180 оккупантов и более 250 единиц техники врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери россиян с 24. 02. 22 по 23. 02. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - 867180 (+1180) человек ликвидировано
- танков - 10168 (+7)
- боевых бронированных машин - 21151 (+12)
- артиллерийских систем - 23582 (+54)
- РСЗВ - 1296 (+1)
- средства ППО - 1081 (+1)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26428 (+117)
- крылатые ракеты - 3064 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 38334 (+91)
- специальная техника - 3757 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
В воскресенье, 23 февраля в минобороны рф сообщили об уничтожении 12 украинских БпЛА системами ПВО. 3 дрона якобы сбиты над Крымом, остальные - над Белгородской, орловской и курской областями.
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