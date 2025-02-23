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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более тысячи захватчиков и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал потери россии на фронте

Киев  •  УНН

 • 5717 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Ликвидировано 1180 оккупантов, уничтожено 7 танков, 12 ББМ и другую военную технику противника.

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России. Так, за минувшие сутки отминусовали 1 180 оккупантов и более 250 единиц техники врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери россиян с 24. 02. 22 по 23. 02. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - 867180 (+1180) человек ликвидировано
    • танков - 10168 (+7)
      • боевых бронированных машин - 21151 (+12)
        • артиллерийских систем - 23582 (+54)
          • РСЗВ - 1296 (+1)
            • средства ППО - 1081 (+1)
              • самолетов - 370 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26428 (+117)
                    • крылатые ракеты - 3064 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 38334 (+91)
                            • специальная техника - 3757 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В воскресенье, 23 февраля в минобороны рф сообщили об уничтожении 12 украинских БпЛА системами ПВО. 3 дрона якобы сбиты над Крымом, остальные - над Белгородской, орловской и курской областями.

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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