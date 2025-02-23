Более тысячи захватчиков и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал потери россии на фронте

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России. Так, за минувшие сутки отминусовали 1 180 оккупантов и более 250 единиц техники врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери россиян с 24. 02. 22 по 23. 02. 25 ориентировочно составили:

личного состава - 867180 (+1180) человек ликвидировано

танков - 10168 (+7)

боевых бронированных машин - 21151 (+12)

артиллерийских систем - 23582 (+54)

РСЗВ - 1296 (+1)

средства ППО - 1081 (+1)

самолетов - 370 (0)

вертолетов - 331 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 26428 (+117)

крылатые ракеты - 3064 (0)

корабли / катера - 28 (0)

подводные лодки - 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн - 38334 (+91)

специальная техника - 3757 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

В воскресенье, 23 февраля в минобороны рф сообщили об уничтожении 12 украинских БпЛА системами ПВО. 3 дрона якобы сбиты над Крымом, остальные - над Белгородской, орловской и курской областями.

Эстония выделила для Украины новую военную помощь