Над Україною збили 113 зі 185 ворожих дронів, 71 - не досяг цілей

росія запустила по Україні за ніч 185 безпілотників, збито 113 дронів, 71 - не досяг цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 лютого ворог атакував 185-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 113-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях - повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

71 ворожий безпілотник-імітатор, як вказано, - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина", - ідеться у повідомленні.

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