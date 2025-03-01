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Ракетний удар по Одеському порту: пошкоджено два торгових судна

Київ • УНН

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рф завдала балістичного удару по Одеському порту, пошкодивши два торгових судна та портову інфраструктуру. Двоє цивільних працівників поранені, судна перевозили зернові вантажі.

Ракетний удар по Одеському порту: пошкоджено два торгових судна

Терористична країна завдала удару балістичною ракетою по Одеському порту. Про це повідомляє Віце-прем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері ворожі війська атакували Одеський порт балістичною ракетою. Внаслідок удару поранення отримали двоє цивільних працівників, яким зараз надається медична допомога. 

Ракетний обстріл спричинив пошкодження двох торговельних суден. Одне з них – SUPER SARKAS під прапором Сьєрра-Леоне, що перевозило понад 21 тисячу тонн кукурудзи та сої; інше – контейнеровоз "MSC LEVANTE F", що належить європейській судноплавній компанії та зареєстрований у Панамі. 

Окрім суден, від атаки постраждали об’єкти портової інфраструктури. Це черговий випадок, коли окупанти завдають ударів по цивільному флоту. Загалом зафіксовано вже 29 суден, що зазнали пошкоджень унаслідок таких атак. 

Попри загрозу, український морський коридор продовжує працювати. З моменту його відкриття через нього пройшло близько 4 тисяч суден, які доправили 106 мільйонів тонн вантажів у різні куточки світу, зокрема майже 70 мільйонів тонн зернових. 

Україна продовжує захищатися від даних атак і водночас залишається важливим постачальником продовольства для багатьох країн світу.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, загарбники завдали балістичного удару по Одесі, пошкодивши портову інфраструктуру та панамське судно. Двоє працівників порту отримали поранення, їм надається медична допомога.

Війська рф вдарили балістикою по Одесі: постраждали 2 людини 01.03.25, 19:22 • 46487 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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