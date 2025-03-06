У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів
Київ • УНН
У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджають про загрозу атаки ударних БпЛА на Київ, населення просять прямувати до укриттів.
У столиці та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Просимо киян дотримуватись заходів безпеки: прямувати до укриттів та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги
Повітряні Сили поінформували, що Київ під загрозою атаки ударними БпЛА.
У Києві та області працюють сили ППО04.03.25, 22:52 • 32705 переглядiв