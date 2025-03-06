ВСУ нанесли точные удары по военным объектам рф. В Генштабе раскрыли детали
Киев • УНН
Воздушные силы Украины атаковали пункт управления 17-го танкового полка рф в оккупированных Олешках и опорный пункт 177-го полка в Курской области. Удары являются частью стратегии по снижению военного потенциала противника.
Воздушные Силы Украины нанесли высокоточные удары по пункту управления вооруженных сил рф на временно оккупированной территории Херсонской области, а также в Курской области рф, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.
5 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточные удары по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вооруженных сил рф в г. Олешки, что на временно оккупированной территории Херсонской области, а также по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты вооруженных сил рф в с. Плехово Курской области рф
По данным Генштаба, эти удары – продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала вооруженных сил рф на пути освобождения временно оккупированной территории Украины.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения возможностей вооруженных сил РФ вести агрессивную войну против украинского народа. Дальше будет…
Генштаб подтвердил поражение нефтеперекачивающей инфраструктуры на ростовщине и мощностей Сызранского НПЗ04.03.25, 13:39 • 18238 просмотров