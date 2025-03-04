Генштаб подтвердил поражение нефтеперекачивающей инфраструктуры на ростовщине и мощностей Сызранского НПЗ
Киев • УНН
Генштаб подтвердил успешные атаки беспилотников по нефтеперекачивающей инфраструктуре в Ростовской области и Сызранском НПЗ. На объектах зафиксированы пожары и взрывы.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперекачивающей инфраструктуры оккупантов в ростовской области рф, производственных мощностей Сызранского НПЗ в самарской области рф, а также мощные взрывы в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в ростовской области рф, пишет УНН.
Детали
"Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, в взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 4 марта 2025 года нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора", - сообщили в Генштабе.
В частности, в ростовской области рф поражена нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели. Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар
Кроме того, как отметили в Генштабе, "имеется информация о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в ростовской области рф".
Подробная информация о последствиях поражения объектов, как указано, в настоящее время уточняется.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет… Слава Украине!" - отметили в Генштабе.
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