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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36149 перегляди

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Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної інфраструктури на ростовщині та потужностей Сизранського НПЗ

Київ • УНН

 • 18238 перегляди

Генштаб підтвердив успішні атаки безпілотників по нафтоперекачувальній інфраструктурі в Ростовській області та Сизранському НПЗ. На об'єктах зафіксовано пожежі та вибухи.

Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної інфраструктури на ростовщині та потужностей Сизранського НПЗ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтоперекачувальної інфраструктури окупантів у ростовській області рф, виробничих потужностей Сизранського НПЗ у самарській області рф, а також потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у ростовській області рф, пише УНН.

Деталі

"Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 4 березня 2025 року завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора", - повідомили у Генштабі.

Зокрема, у ростовській області рф уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі. Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу

- вказали у Генштабі.

Окрім цього, як зазначили у Генштабі, "наявна інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у ростовській області рф".

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів, як вказано, наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - зазначили у Генштабі.

У двох областях рф повідомляється про атаку дронів: під ударом у тому числі Сизранський НПЗ 04.03.25, 08:58 • 24060 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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