Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної інфраструктури на ростовщині та потужностей Сизранського НПЗ
Київ • УНН
Генштаб підтвердив успішні атаки безпілотників по нафтоперекачувальній інфраструктурі в Ростовській області та Сизранському НПЗ. На об'єктах зафіксовано пожежі та вибухи.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтоперекачувальної інфраструктури окупантів у ростовській області рф, виробничих потужностей Сизранського НПЗ у самарській області рф, а також потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у ростовській області рф, пише УНН.
Деталі
"Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 4 березня 2025 року завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора", - повідомили у Генштабі.
Зокрема, у ростовській області рф уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі. Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу
Окрім цього, як зазначили у Генштабі, "наявна інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у ростовській області рф".
Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів, як вказано, наразі уточнюється.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - зазначили у Генштабі.
У двох областях рф повідомляється про атаку дронів: під ударом у тому числі Сизранський НПЗ 04.03.25, 08:58 • 24060 переглядiв