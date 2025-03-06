ЗСУ завдали точних ударів по військових об'єктах рф. У Генштабі розкрили деталі
Київ • УНН
Повітряні сили України атакували пункт управління 17-го танкового полку рф в окупованих Олешках та опорний пункт 177-го полку в Курській області. Удари є частиною стратегії зі зниження військового потенціалу противника.
Повітряні Сили України завдали високоточних ударів по пункту управління збройних сил рф на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також в Курській області рф, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
5 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточних ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф в м. Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти збройних сил рф в с. Плєхово Курської області рф
За даними Генштабу, ці удари – продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил рф на шляху визволення тимчасово окупованої території України.
Повітряні Сили Збройних Сил України завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей збройних сил рф вести агресивну війну проти українського народу. Далі буде…
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