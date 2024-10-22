Заступник Генсека ООН приїхав у Гостомель: разом із Кравченко відвідав відновлений будинок, який зруйнували росіяни
Київ • УНН
Хаолян Сюй зустрівся з головою Київської ОВА в Гостомелі. Вони оглянули будинок, відновлений за програмою UNITED24, де ПРООН контролювала процес відбудови, що дозволило зекономити понад 16 млн грн.
Заступник Генерального секретаря ООН, заступник адміністратора Програми розвитку ООН Хаолян Сюй сьогодні, 22 жовтня, зустрівся в Гостомелі Київської області з головою ОВА Русланом Кравченко. Вони відвідали будинок по вулиці Рекунова,1, який був відновлений коштом Президентської програми UNITED24. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.
За словами Кравченка, цей будинок нещодавно був введений в експлуатацію. Весь процес відбудови контролювали фахівці ПРООН.
П’ятиповерхівка була зруйнована росіянами у березні 2022 року. Під час артилерійського обстрілу було повністю знищено секцію в одному з під’їздів. На повне відновлення будинку знадобилося трохи більше одного року. Зокрема, "з нуля" відбудували 9 квартир. Додому нарешті повернулися 300 мешканців
Голова КОВА подякував Сою за підтримку, яку надає ПРООН Київщині у процесі відбудови. Це понад 80 об'єктів, які відновлюємо коштом UNITED24, ФЛН та ЄІБ. Йдеться про технічну підтримку у питаннях планування, закупівлі, реалізації та моніторингу проєктів відбудови.
Кравченко додав, що під час відбудови багатоповерхівки у Гостомелі вдалось зекономили понад 16 млн грн.
На Київщині за програмою UNITED24 відновлюють 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих росіянами - Кравченко29.09.24, 12:59 • 18052 перегляди
"Сьогодні запит на справедливість та антикорупційну складову вкрай високий. Тому нагляд об'єктивного незалежного наглядача, якому довіряє весь світ, забезпечує прозорість, ефективність та стійкість відновлювальних процесів. І ПРООН відіграє ключову роль, оскільки має досвід та ресурси, необхідні для нагляду за виконанням проектів. Такий нагляд допомагає уникнути корупції, зловживань та неефективного використання коштів. А це важливо для зростання довіри людей до влади", - розповів Кравченко.
Під час спілкування із заступником Генерального секретаря ООН Краченко висловив сподівання, що ПРООН надаватиме технічну підтримку і під час реалізації нових проєктів з відбудови Київщини.