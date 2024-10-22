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Заступник Генсека ООН приїхав у Гостомель: разом із Кравченко відвідав відновлений будинок, який зруйнували росіяни

Київ • УНН

 • 18959 перегляди

Хаолян Сюй зустрівся з головою Київської ОВА в Гостомелі. Вони оглянули будинок, відновлений за програмою UNITED24, де ПРООН контролювала процес відбудови, що дозволило зекономити понад 16 млн грн.

Заступник Генсека ООН приїхав у Гостомель: разом із Кравченко відвідав відновлений будинок, який зруйнували росіяни

Заступник Генерального секретаря ООН, заступник адміністратора Програми розвитку ООН Хаолян Сюй сьогодні, 22 жовтня, зустрівся в Гостомелі Київської області з головою ОВА Русланом Кравченко. Вони відвідали будинок по вулиці Рекунова,1, який був відновлений коштом Президентської програми UNITED24. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.

За словами Кравченка, цей будинок нещодавно був введений в експлуатацію. Весь процес відбудови контролювали фахівці ПРООН.

П’ятиповерхівка була зруйнована росіянами у березні 2022 року. Під час артилерійського обстрілу було повністю знищено секцію в одному з під’їздів. На повне відновлення будинку знадобилося трохи більше одного року. Зокрема, "з нуля" відбудували 9 квартир. Додому нарешті повернулися 300 мешканців

- написав Кравченко.

Голова КОВА подякував Сою за підтримку, яку надає ПРООН Київщині у процесі відбудови. Це понад 80 об'єктів, які відновлюємо коштом UNITED24, ФЛН та ЄІБ. Йдеться про технічну підтримку у питаннях планування, закупівлі, реалізації та моніторингу проєктів відбудови.

Кравченко додав, що під час відбудови багатоповерхівки у Гостомелі вдалось зекономили понад 16 млн грн.

На Київщині за програмою UNITED24 відновлюють 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих росіянами - Кравченко29.09.24, 12:59 • 18052 перегляди

"Сьогодні запит на справедливість та антикорупційну складову вкрай високий. Тому нагляд об'єктивного незалежного наглядача, якому довіряє весь світ, забезпечує прозорість, ефективність та стійкість відновлювальних процесів. І ПРООН відіграє ключову роль, оскільки має досвід та ресурси, необхідні для нагляду за виконанням проектів. Такий нагляд допомагає уникнути корупції, зловживань та неефективного використання коштів. А це важливо для зростання довіри людей до влади", - розповів Кравченко.

Під час спілкування із заступником Генерального секретаря ООН Краченко висловив сподівання, що ПРООН надаватиме технічну підтримку і під час реалізації нових проєктів з відбудови Київщини.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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