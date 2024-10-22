Заместитель Генсека ООН приехал в Гостомель: вместе с Кравченко посетил восстановленный дом, который разрушили россияне

Заместитель Генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития ООН Хаолян Сюй сегодня, 22 октября, встретился в Гостомеле Киевской области с председателем ОВА Русланом Кравченко. Они посетили дом по улице Рекунова, 1, который был восстановлен на средства Президентской программы UNITED24. Об этом Кравченко сообщил в Facebook, передает УНН.

По словам Кравченко, этот дом недавно был введен в эксплуатацию. Весь процесс восстановления контролировали специалисты ПРООН.

Пятиэтажка была разрушена россиянами в марте 2022 года. Во время артиллерийского обстрела была полностью уничтожена секция в одном из подъездов. На полное восстановление дома понадобилось чуть больше одного года. В частности, «с нуля» отстроили 9 квартир. Домой наконец-то вернулись 300 жителей - написал Кравченко.

Председатель КОВА поблагодарил Сою за поддержку, которую оказывает ПРООН Киевщине в процессе восстановления. Это более 80 объектов, которые восстанавливаем за счет UNITED24, ФЛН и ЕИБ. Речь идет о технической поддержке в вопросах планирования, закупки, реализации и мониторинга проектов восстановления.

Кравченко добавил, что во время восстановления многоэтажки в Гостомеле удалось сэкономили более 16 млн грн.

В Киевской области по программе UNITED24 восстанавливают 18 многоквартирных домов, разрушенных россиянами - Кравченко

«Сегодня запрос на справедливость и антикоррупционную составляющую крайне высок. Поэтому надзор объективного независимого наблюдателя, которому доверяет весь мир, обеспечивает прозрачность, эффективность и устойчивость восстановительных процессов. И ПРООН играет ключевую роль, поскольку имеет опыт и ресурсы, необходимые для надзора за выполнением проектов. Такой надзор помогает избежать коррупции, злоупотреблений и неэффективного использования средств. А это важно для роста доверия людей к власти», - рассказал Кравченко.

Во время общения с заместителем Генерального секретаря ООН Краченко выразил надежду, что ПРООН будет оказывать техническую поддержку и при реализации новых проектов по восстановлению Киевщины.