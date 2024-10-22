Заместитель Генсека ООН приехал в Гостомель: вместе с Кравченко посетил восстановленный дом, который разрушили россияне
Киев • УНН
Хаолян Сюй встретился с председателем Киевской ОВА в Гостомеле. Они осмотрели дом, восстановленный по программе UNITED24, где ПРООН контролировала процесс восстановления, что позволило сэкономить более 16 млн грн.
Заместитель Генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития ООН Хаолян Сюй сегодня, 22 октября, встретился в Гостомеле Киевской области с председателем ОВА Русланом Кравченко. Они посетили дом по улице Рекунова, 1, который был восстановлен на средства Президентской программы UNITED24. Об этом Кравченко сообщил в Facebook, передает УНН.
По словам Кравченко, этот дом недавно был введен в эксплуатацию. Весь процесс восстановления контролировали специалисты ПРООН.
Пятиэтажка была разрушена россиянами в марте 2022 года. Во время артиллерийского обстрела была полностью уничтожена секция в одном из подъездов. На полное восстановление дома понадобилось чуть больше одного года. В частности, «с нуля» отстроили 9 квартир. Домой наконец-то вернулись 300 жителей
Председатель КОВА поблагодарил Сою за поддержку, которую оказывает ПРООН Киевщине в процессе восстановления. Это более 80 объектов, которые восстанавливаем за счет UNITED24, ФЛН и ЕИБ. Речь идет о технической поддержке в вопросах планирования, закупки, реализации и мониторинга проектов восстановления.
Кравченко добавил, что во время восстановления многоэтажки в Гостомеле удалось сэкономили более 16 млн грн.
В Киевской области по программе UNITED24 восстанавливают 18 многоквартирных домов, разрушенных россиянами - Кравченко29 сентября 2024, 09:59 • 17247 просмотров
«Сегодня запрос на справедливость и антикоррупционную составляющую крайне высок. Поэтому надзор объективного независимого наблюдателя, которому доверяет весь мир, обеспечивает прозрачность, эффективность и устойчивость восстановительных процессов. И ПРООН играет ключевую роль, поскольку имеет опыт и ресурсы, необходимые для надзора за выполнением проектов. Такой надзор помогает избежать коррупции, злоупотреблений и неэффективного использования средств. А это важно для роста доверия людей к власти», - рассказал Кравченко.
Во время общения с заместителем Генерального секретаря ООН Краченко выразил надежду, что ПРООН будет оказывать техническую поддержку и при реализации новых проектов по восстановлению Киевщины.