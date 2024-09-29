В Киевской области по программе UNITED24 восстанавливают 18 многоквартирных домов, разрушенных россиянами - Кравченко
Киев • УНН
В Киевской области восстанавливают 18 многоквартирных домов, разрушенных российскими оккупантами, по программе UNITED24. Уже введено в эксплуатацию 4 дома, в частности в Гостомеле.
В Киевской области продолжают восстанавливать дома, разрушенные в результате агрессии армии рф. благодаря программе UNITED24 в эксплуатацию недавно ввели дом в Гостомеле. Всего по этой программе в регионе восстанавливают 18 многоквартирных домов, рассказал в воскресенье начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
"Это большое счастье - вернуться домой, в свой восстановленный дом. Такие слова услышал от жительницы Гостомеля, которая вернулась в отстроенный дом по ул. Рекунова, 1", - отметил начальник КОВА.
Он добавил, что это то, ради чего все работают. Чтобы люди, которые потеряли свое жилье из-за российских оккупантов, могли вернуться в свои восстановленные дома.
Дом в Гостомеле по ул. Рекунова, 1 восстановили благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского UNITED24. Это уже 4 дом, который ввели в эксплуатацию.
В целом, как рассказал Кравченко, по этой программе восстанавливают 18 многоквартирных домов в Ирпене, Гостомеле, Бородянке, селах Бузова и Мила.
"Благодарен амбассадорам UNITED24, международным партнерам и всем, кто присоединился к сбору средств. Не останавливаемся - продолжаем восстанавливать Киевскую область", - резюмировал Руслан Кравченко.
Напомним
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко предупредил о расторжении договора подрядчика, который отстраивает детский сад "Радуга" в Гостомеле, если до конца этого года объект не будет сдан.