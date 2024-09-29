На Київщині за програмою UNITED24 відновлюють 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих росіянами - Кравченко

У Київській області продовжують відбудовувати будинки, зруйновані внаслідок агресії армії рф. Завдяки програмі UNITED24 у експлуатацію нещодавно ввели будинок у Гостомелі. Загалом за цією програмою в регіоні відновлюють 18 багатоквартирних будинків, розповів у неділю начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

"Це велике щастя – повернутися додому, у свою відновлену оселю. Такі слова почув від мешканки Гостомеля, яка повернулася у відбудований будинок по вул. Рекунова,1", – зазначив начальник КОВА.

Він додав, що це те, заради чого всі працюють. Щоб люди, які втратили своє житло через російських окупантів, могли повернутися до своїх відновлених осель.

Будинок в Гостомелі по вул. Рекунова, 1 відновили завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського UNITED24. Це вже 4 будинок, який ввели в експлуатацію.

Загалом, як розповів Кравченко, за цією програмою відновлюють 18 багатоквартирних будинків в Ірпені, Гостомелі, Бородянці, селах Бузова та Мила.

"Вдячний амбасадорам UNITED24, міжнародним партнерам та всім, хто долучився до збору коштів. Не зупиняємось – продовжуємо відбудовувати Київщину", – резюмував Руслан Кравченко.

Нагадаємо

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко попередив про розірвання договору підрядника, який відбудовує дитячий садок "Веселка" у Гостомелі, якщо до кінця цього року об’єкт не буде зданий.