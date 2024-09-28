Кравченко: "Якщо дитсадок "Веселка" у Гостомелі не буде зданий до кінця цього року, з підрядниками буде розірвано договір”

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко попередив про розірвання договору підрядника, який відбудовує дитячий садок "Веселка" у Гостомелі, якщо до кінця цього року об’єкт не буде зданий. Про це Кравченко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

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"Останнім часом отримую чимало скарг від мешканців Гостомеля щодо затримки із відбудовою цього закладу. На початку березня 2022 року внаслідок постійних обстрілів росіян у "Веселці" було зруйновано дах та стіни, частина приміщення вигоріла.

До війни садочок відвідували майже 300 дітей. Без попередження відвідав обʼєкт з інспекцією. Роботи тут стартували восени 2023 року. Здати обʼєкт, який відновлюємо коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, планували в короткі терміни. Паралельно з відновленням приміщення садочка облаштовуємо в ньому укриття", - повідомив Кравченко.

Він зазначив, що під час відновлення садочка виникла потреба у коригуванні проєкту, адже є чимало робіт, які були не передбачені проєктно-кошторисною документацією, однак, за його словами, під час інспекції побачив, що існує й інша причина затримки – недостатня кількість робітників.

Поспілкувався з підрядником. Чітко дав зрозуміти, що перетворювати цей об'єкт у довгобуд не дозволю. Терміни прострочені суттєво. Тому дав строк до 31 грудня 2024 року. Садочок має бути введений в експлуатацію цьогоріч. Якщо цього не станеться – договір розірвемо та звернемося до суду для відшкодування підрядником збитків. Нікого не примушував братися за відбудову, тому якщо підрядник підписав договір – має виконувати всі свої зобов'язання. Про такі свої вимоги до підрядника повідомив і батькам, з якими поспілкувався біля садочка - додав Кравченко.

Також очільник ОВА додав, що у садочку вже виконаний демонтаж пошкоджених конструкцій, встановлено покрівлю, проведені роботи з утеплення та гідроізоляції підземної частини фундаменту, на 55% змонтовані віконні блоки тощо.

"Наразі триває влаштування перестінків, мурувальні та штукатурні роботи, продовжується монтаж вікон. Укриття готове на 80%. Тут вже виконаний демонтаж, проведені земляні та монолітні роботи, а також облаштування підлоги та перегородок. Виконуються штукатурні роботи, облаштування водопостачання та електропостачання", - резюмував Кравченко.

Нагадаємо

У Київській області коштом президентської програми UNITED24 відновили багатоквартирний будинок у Гостомелі, який був зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 його мешканців.