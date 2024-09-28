Кравченко: «Если детсад «Радуга» в Гостомеле не будет сдан до конца этого года, с подрядчиками будет расторгнут договор»

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко предупредил о расторжении договора подрядчика, который восстанавливает детский сад "Радуга" в Гостомеле, если до конца этого года объект не будет сдан. Об этом Кравченко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

"В последнее время получаю много жалоб от жителей Гостомеля относительно задержки с восстановлением этого заведения. В начале марта 2022 года в результате постоянных обстрелов россиян в "Веселке" были разрушены крыша и стены, часть помещения выгорела.

До войны садик посещали почти 300 детей. Без предупреждения посетил объект с инспекцией. Работы здесь стартовали осенью 2023 года. Сдать объект, который восстанавливаем за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, планировали в короткие сроки. Параллельно с восстановлением помещения садика обустраиваем в нем укрытие", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что при восстановлении садика возникла потребность в корректировке проекта, ведь есть немало работ, которые были не предусмотрены проектно-сметной документацией, однако, по его словам, во время инспекции увидел, что существует и другая причина задержки - недостаточное количество рабочих.

Пообщался с подрядчиком. Четко дал понять, что превращать этот объект в долгострой не позволю. Сроки просрочены существенно. Поэтому дал срок до 31 декабря 2024 года. Садик должен быть введен в эксплуатацию в этом году. Если этого не произойдет - договор расторгнем и обратимся в суд для возмещения подрядчиком убытков. Никого не заставлял браться за восстановление, поэтому если подрядчик подписал договор - должен выполнять все свои обязательства. О таких своих требованиях к подрядчику сообщил и родителям, с которыми пообщался возле садика - добавил Кравченко.

Также глава ОВА добавил, что в саду уже выполнен демонтаж поврежденных конструкций, установлена кровля, проведены работы по утеплению и гидроизоляции подземной части фундамента, на 55% смонтированы оконные блоки и тому подобное.

"Сейчас продолжается устройство перестенков, кладочные и штукатурные работы, продолжается монтаж окон. Укрытие готово на 80%. Здесь уже выполнен демонтаж, проведены земляные и монолитные работы, а также обустройство пола и перегородок. Выполняются штукатурные работы, обустройство водоснабжения и электроснабжения", - резюмировал Кравченко.

Напомним

В Киевской области за счет президентской программы UNITED24 восстановили многоквартирный дом в Гостомеле, который был разрушен российскими войсками в марте 2022 года. В свои дома вернутся 300 его жителей.