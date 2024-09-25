У Гостомелі коштом UNITED24 відновили зруйнований росіянами багатоквартирний будинок: відео

У Київській області коштом президентської програми UNITED24 відновили багатоквартирний будинок у Гостомелі, який був зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 його мешканців. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

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Як вказав Кравченко, це вже 4-й будинок, введений в експлуатацію за програмою UNITED24.

Напередодні відновлений будинок оглянули віцепрем’єр-міністр з відновлення– Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, заступник Керівника Офісу Президента України Віктор Микита, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, заступник постійного Представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

П'ятиповерховий будинок в Гостомелі по вул. Рекунова, 1 був зруйнований росіянами у березні 2022 року. Під час артилерійського обстрілу було повністю знищено секцію в одному з під’їздів, зруйновано вщент 9 квартир. Крім того, в будинку були пошкоджені стіни, покрівля, вибиті вікна та двері, фасади, з ладу виведено систему опалення та всі інженерні мережі.

Відбудова стартувала у травні 2023 року.

Обсяг виконаних робіт колосальний: повністю відновили 9 квартир, стіни та внутрішні перегородки, відремонтували під’їзди та місця загального користування, утеплили горище, облаштували нову покрівлю з вентиляцією та водостоками, замінили вікна, двері, балкони, де була потреба, відремонтували квартири - розповів начальник КОВА.

Руслан Кравченко також вказав, що загалом сьогодні в рамках програми UNITED24 Київщина відновлює 18 багатоквартирних будинків. Додому зможуть повернутися понад 4 тис. людей, які через російських окупантів втратили свої оселі. 4 відновлені багатоквартирні будинки вже ввели в експлуатацію, інші – незабаром. Крім того, коштом UNITED24 відбудовують 3 школи у Броварському та Вишгородському районах.

Вдячний нашим міжнародним партнерам – ПРООН, які здійснювали технічний нагляд за всім циклом робіт. Бо це важливо, щоб люди поверталися у якісно відновлені оселі. З боку КОДА також був суворий контроль. Моя принципова позиція – прозора та підзвітна відбудова, а також ефективне використання коштів - наголосив Руслан Кравченко.

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Під час відбудови цього об’єкту змогли зекономити 16,8 млн грн, частину під час проведення тендеру, іншу – під час робіт, оскільки всі матеріали закупили за ринковими цінами.

Дитячий майданчик біля будинку допоміг відновити власним коштом операційний директор фонду GEM Андрій Негрич.

"Радію, коли у дворах будинків та на дитмайданчиках лунає дитячий сміх. Це означає повернення людей до повноцінного життя та плани на майбутнє саме в Україні", - додав Кравченко.