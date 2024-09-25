В Гостомеле за счет UNITED24 восстановили разрушенный россиянами многоквартирный дом: видео

В Киевской области за счет президентской программы UNITED24 восстановили многоквартирный дом в Гостомеле, который был разрушен российскими войсками в марте 2022 года. В свои дома вернутся 300 его жителей. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Как указал Кравченко, это уже 4-й дом, введенный в эксплуатацию по программе UNITED24.

Накануне восстановленный дом осмотрели вице-премьер-министр по восстановлению- Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита, начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис.

Пятиэтажный дом в Гостомеле по ул. Рекунова, 1 был разрушен россиянами в марте 2022 года. Во время артиллерийского обстрела была полностью уничтожена секция в одном из подъездов, разрушено до основания 9 квартир. Кроме того, в доме были повреждены стены, кровля, выбиты окна и двери, фасады, из строя выведена система отопления и все инженерные сети.

Отстройка стартовала в мае 2023 года.

Объем выполненных работ колоссальный: полностью восстановили 9 квартир, стены и внутренние перегородки, отремонтировали подъезды и места общего пользования, утеплили чердак, обустроили новую кровлю с вентиляцией и водостоками, заменили окна, двери, балконы, где была необходимость, отремонтировали квартиры - рассказал начальник КОВА.

Руслан Кравченко также указал, что в целом сегодня в рамках программы UNITED24 Киевщина восстанавливает 18 многоквартирных домов. Домой смогут вернуться более 4 тыс. человек, которые из-за российских оккупантов потеряли свои дома. 4 восстановленные многоквартирные дома уже ввели в эксплуатацию, другие - вскоре. Кроме того, за счет UNITED24 восстанавливают 3 школы в Броварском и Вышгородском районах.

Благодарен нашим международным партнерам - ПРООН, которые осуществляли технический надзор за всем циклом работ. Потому что это важно, чтобы люди возвращались в качественно восстановленные дома. Со стороны КОГА также был строгий контроль. Моя принципиальная позиция - прозрачное и подотчетное восстановление, а также эффективное использование средств - подчеркнул Руслан Кравченко.

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Во время восстановления этого объекта смогли сэкономить 16,8 млн грн, часть во время проведения тендера, другую - во время работ, поскольку все материалы закупили по рыночным ценам.

Детскую площадку возле дома помог восстановить за свой счет операционный директор фонда GEM Андрей Негрич.

"Радуюсь, когда во дворах домов и на детских площадках раздается детский смех. Это означает возвращение людей к полноценной жизни и планы на будущее именно в Украине", - добавил Кравченко.