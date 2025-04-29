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Повноваження селищного голови Гостомеля виконуватиме начальник військової адміністрації

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Рада ухвалила рішення, згідно з яким начальник Гостомельської військової адміністрації виконуватиме повноваження селищного голови замість вбитого окупантами Юрія Прилипка. Раніше ці обов'язки виконувала секретар селищної ради.

Повноваження селищного голови Гостомеля виконуватиме начальник військової адміністрації

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови, подану Президентом України Володимиром Зеленським, за якою начальник Гостомельської селищної військової адміністрації виконуватиме повноваження селищного голови Гостомеля Юрія Прилипка, який був вбитий окупантами в 2022 році.

Про це пише УНН з посиланням на проєкт постанови.

Деталі

"Постанову прийнято", - йдеться в картці проєкту постанови, яку підтримали 226 нардепів.

Відповідно до проєкту постанови, у період дії воєнного стану та 30 днів після його скасування, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації, крім повноважень, віднесених до його компетенції законом "Про правовий режим воєнного стану", здійснює повноваження Гостомельської селищної ради, її виконкому, гостомельського селищного голови.

Також він може затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів Гостомельської селищної ради. ДоповненняВ березні 2022 року Президент України Володимир Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області. Тоді її начальником було призначено Тараса Думенка.

В червні 2023 року Зеленський розпорядився призначити новим начальником Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Смаля. 

Президент підписав указ про створення на Дніпропетровщині Новопавлівської сільської військової адміністрації07.03.25, 16:59 • 18292 перегляди

Нині повноваження селищного голови Гостомеля виконує секретар селищної ради Олена Кислиця після того, як російські окупанти вбили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка, коли він роздавав хліб та ліки у березні 2022 року. 

Павло Башинський

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