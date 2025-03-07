Президент підписав указ про створення на Дніпропетровщині Новопавлівської сільської військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення в Синельниківському районі Дніпропетровщини Новопавлівської сільської військової адміністрації. Відповідний указ №156/2025 з'явився на сайті глави держави 7 березня, передає УНН.

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Документом зазначено, що на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" утворюється Новопавлівська сільська військова адміністрація Синельниківського району Дніпропетровської області.

Генеральному штабу Збройних сил, Дніпропетровській обласній державній адміністрації доручено здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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