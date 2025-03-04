Президент підписав закон, який вносить зміни до Бюджетного кодексу
Київ • УНН
Президент підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу щодо капітальних видатків. Документ централізує фінансування на урядовому рівні та запроваджує єдині критерії відбору проєктів.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4225-IX про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає пріоритизацію капітальних видатків та запровадження єдиних критеріїв відбору проєктів для фінансування. Про це йдеться на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Документ зосереджує більшість капітальних видатків на урядовому рівні та спрямовує фінансування на стратегічно важливі проєкти замість розподілу коштів між численними дрібними об'єктами та різними розпорядниками бюджетних коштів.
Закон запроваджує широкі зміни щодо повноважень учасників бюджетного процесу, зокрема при плануванні, підготовці та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.
Документ передбачає:
- пріоритизацію більшості капітальних видатків на рівні Уряду і
концентрацію фінансів на найбільш важливих проектах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів;
- відбір проектів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції;
- фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані
такими, які можна і потрібно реалізувати
Нагадаємо
16 січня Верховна Рада прийняла закон №12245, що змінює систему розподілу капітальних видатків. Нововведення включають централізацію фінансування проектів та відновлення штрафів за затримку поставок зброї.