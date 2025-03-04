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Президент подписал закон, который вносит изменения в Бюджетный кодекс.

Киев • УНН

 • 16910 просмотра

Президент подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно капитальных расходов. Документ централизует финансирование на правительственном уровне и вводит единые критерии отбора проектов.

Президент подписал закон, который вносит изменения в Бюджетный кодекс.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4225-IX о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который предполагает приоритизацию капитальных расходов и внедрение единых критериев отбора проектов для финансирования. Об этом говорится на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Документ сосредоточивает большинство капитальных расходов на правительственном уровне и направляет финансирование на стратегически важные проекты вместо распределения средств между многочисленными мелкими объектами и различными распорядителями бюджетных средств.

Закон вводит широкие изменения в полномочия участников бюджетного процесса, в частности при планировании, подготовке и реализации публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций.

Документ предполагает:

  • приоритизацию большинства капитальных расходов на уровне Правительства и концентрацию финансов на наиболее важных проектах, а не распыление по сотням объектов в десятках распорядителей бюджетных средств;
    • отбор проектов по единым правилам и критериям, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции;
      • финансирование из бюджета только тех объектов, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать.

        Напоминаем

        16 января Верховная Рада приняла закон №12245, который изменяет систему распределения капитальных расходов. Нововведения включают централизацию финансирования проектов и восстановление штрафов за задержку поставок оружия.

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        Экономикаполитика
        Верховная Рада
        Владимир Зеленский
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