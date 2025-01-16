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Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу і виконала маяк МВФ: що нового у розподілі коштів

Київ • УНН

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Верховна Рада прийняла закон №12245, що змінює систему розподілу капітальних видатків. Нововведення включають централізацію фінансування проектів та відновлення штрафів за затримку поставок зброї.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12245, що змінює систему розподілу капітальних видатків. Нововведення включають концентрацію на найбільш важливих проектах та відновлення штрафів за затримку поставок зброї, повідомила голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа у четвер, пише УНН.

Деталі

"Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу №12245. Це маяк МВФ (з дедлайном "кінець січня" - вчасно!)", - написала Підласа у Facebook.

З її слів, нововведення наступні:

  • пріоритезація більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проектах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів,
    • відбір проектів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції,
      • фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів),
        • наявність єдиного портфелю інвестиційних проектів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам,
          • відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проектів та досягнутих результатів онлайн.

            Також, зі слів Підласої, врахували кілька важливих правок:

            • 620 - відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт;
              • 475 – розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти (більша конкуренція - кращі проекти);
                • 536 – зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років перед державним бюджетом, яке було в І читанні

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                  Юлія Шрамко

                  Юлія Шрамко

                  ЕкономікаПолітика
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