Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу і виконала маяк МВФ: що нового у розподілі коштів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12245, що змінює систему розподілу капітальних видатків. Нововведення включають концентрацію на найбільш важливих проектах та відновлення штрафів за затримку поставок зброї, повідомила голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа у четвер, пише УНН.

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"Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу №12245. Це маяк МВФ (з дедлайном "кінець січня" - вчасно!)", - написала Підласа у Facebook.

З її слів, нововведення наступні:

пріоритезація більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проектах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів,

відбір проектів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції,

фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів),

наявність єдиного портфелю інвестиційних проектів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам,

відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проектів та досягнутих результатів онлайн.

Також, зі слів Підласої, врахували кілька важливих правок:

620 - відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт;

475 – розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти (більша конкуренція - кращі проекти);

536 – зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років перед державним бюджетом, яке було в І читанні

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