Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу і виконала маяк МВФ: що нового у розподілі коштів
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла закон №12245, що змінює систему розподілу капітальних видатків. Нововведення включають централізацію фінансування проектів та відновлення штрафів за затримку поставок зброї.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12245, що змінює систему розподілу капітальних видатків. Нововведення включають концентрацію на найбільш важливих проектах та відновлення штрафів за затримку поставок зброї, повідомила голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа у четвер, пише УНН.
Деталі
"Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу №12245. Це маяк МВФ (з дедлайном "кінець січня" - вчасно!)", - написала Підласа у Facebook.
З її слів, нововведення наступні:
- пріоритезація більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проектах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів,
- відбір проектів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції,
- фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів),
- наявність єдиного портфелю інвестиційних проектів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам,
- відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проектів та досягнутих результатів онлайн.
Також, зі слів Підласої, врахували кілька важливих правок:
- 620 - відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт;
- 475 – розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти (більша конкуренція - кращі проекти);
- 536 – зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років перед державним бюджетом, яке було в І читанні
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