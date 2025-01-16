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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс и выполнила маяк МВФ: что нового в распределении средств

Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс и выполнила маяк МВФ: что нового в распределении средств

Киев  •  УНН

 • 10037 просмотра

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Верховная Рада приняла закон №12245, изменяющий систему распределения капитальных расходов. Нововведения включают централизацию финансирования проектов и восстановление штрафов за задержку поставок оружия.

Верховная Рада приняла законопроект №12245, который меняет систему распределения капитальных расходов. Нововведения включают концентрацию на наиболее важных проектах и возобновление штрафов за задержку поставок оружия, сообщила председатель бюджетного комитета, нардеп Роксолана Пидласа в четверг, пишет УНН.

Детали

"Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс №12245. Это маяк МВФ (с дедлайном "конец января" - вовремя!)", - написала Пидласа в Facebook.

По ее словам, нововведения следующие:

  • приоритезация большинства капитальных расходов на уровне правительства и концентрация финансового ресурса на наиболее важных проектах, а не распыление по сотням объектов в десятках распорядителей бюджетных средств,
    • отбор проектов по единым правилам и критериям, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции,
      • финансирование из бюджета только тех объектов, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать (что устраняет персональное политическое влияние на распределение средств),
        • наличие единого портфеля инвестиционных проектов, которые можно предлагать к финансированию международным донорам,
          • отображение процесса принятия решений по публичным инвестиционным проектам и достигнутых результатов онлайн.

            Также, по словам Пидласой, учли несколько важных правок:

            • 620 - восстановление штрафов недобросовестным поставщикам за задержку поставок оружия на фронт;
              • 475 - расширение круга субъектов, которые могут претендовать на молодежные гранты (большая конкуренция - лучшие проекты);
                • 536 - сняли вопрос погашения долгов местных бюджетов 2008-2009 годов перед государственным бюджетом, который был в I чтении.

                  МВФ обновил базовый прогноз для Украины: что изменится до конца 2025 года21.12.24, 14:47 • 24149 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

                  Экономикаполитика
                  verkhovna-radaВерховная Рада

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