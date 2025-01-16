Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс и выполнила маяк МВФ: что нового в распределении средств
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон №12245, изменяющий систему распределения капитальных расходов. Нововведения включают централизацию финансирования проектов и восстановление штрафов за задержку поставок оружия.
Верховная Рада приняла законопроект №12245, который меняет систему распределения капитальных расходов. Нововведения включают концентрацию на наиболее важных проектах и возобновление штрафов за задержку поставок оружия, сообщила председатель бюджетного комитета, нардеп Роксолана Пидласа в четверг, пишет УНН.
Детали
"Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс №12245. Это маяк МВФ (с дедлайном "конец января" - вовремя!)", - написала Пидласа в Facebook.
По ее словам, нововведения следующие:
- приоритезация большинства капитальных расходов на уровне правительства и концентрация финансового ресурса на наиболее важных проектах, а не распыление по сотням объектов в десятках распорядителей бюджетных средств,
- отбор проектов по единым правилам и критериям, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции,
- финансирование из бюджета только тех объектов, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать (что устраняет персональное политическое влияние на распределение средств),
- наличие единого портфеля инвестиционных проектов, которые можно предлагать к финансированию международным донорам,
- отображение процесса принятия решений по публичным инвестиционным проектам и достигнутых результатов онлайн.
Также, по словам Пидласой, учли несколько важных правок:
- 620 - восстановление штрафов недобросовестным поставщикам за задержку поставок оружия на фронт;
- 475 - расширение круга субъектов, которые могут претендовать на молодежные гранты (большая конкуренция - лучшие проекты);
- 536 - сняли вопрос погашения долгов местных бюджетов 2008-2009 годов перед государственным бюджетом, который был в I чтении.
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