МВФ обновил базовый прогноз для Украины: что изменится до конца 2025 года

Международный валютный фонд обновил базовый сценарий по Украине, пишет УНН.

Детали

"Сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится до конца 2025 года, а предположения по развитию энергетического сектора и основных политических целей сохранятся", - сообщили в МВФ по итогам 6-го пересмотра программы сотрудничества с Украиной и перечислили:

- Для 2024 года пересмотр базового сценария в основном отражает интеграцию последних публикаций данных:

o Высокие результаты были включены в годовые прогнозы, подняв реальный рост ВВП в 2024 году до 4 процентов в годовом исчислении, что на 1 процентный пункт выше, чем в пятом пересмотре.

o Экономические последствия зимнего дефицита энергии могут быть более ограниченными, чем предполагалось ранее (несмотря на недавние атаки), из-за инвестиций бизнеса в собственные генерирующие мощности, увеличенного потенциала импорта из Европы и усилий по ремонту и установке дополнительных генерирующих мощностей и распределительных сетей.

o Инфляция на конец года была пересмотрена на 1 процентный пункт до 10 процентов, в основном из-за давления со стороны ускорения цен на сырые продукты питания, что также повлияло на основные продукты питания, а также переноса прошлой амортизации, роста заработной платы и стоимости энергии.

o Более широкий дефицит текущего счета (8,4 процента ВВП) отражает обновление данных по первичным доходам, которые частично компенсируются сильным торговым балансом. Официальное финансирование и в меньшей степени сильный чистый приток прямых иностранных инвестиций, обусловленный реинвестированными доходами, поддержали международные резервы, которые в целом не изменились и составляют 42,3 миллиарда долларов США. Рост кредитования был пересмотрен до 11,6 процента, декабрь к декабрю, что отражает благоприятные последние публикации данных.

- На 2025 год пересмотр базового уровня незначителен по сравнению с пятым пересмотром:

o Прогноз реального роста ВВП не изменился на уровне 2,5-3,5 процента, поскольку более высокий потенциал от быстрого ремонта энергетических мощностей в 2024 году и новых мощностей в 2025 году будет компенсирован эффектами жесткой ситуации на рынке труда, поддерживая сильный рост доходов и потребления на фоне ослабления ценового давления во второй половине года. Адаптивная фискальная политика является еще одним фактором, который поддерживает экономические показатели.

o Средний уровень инфляции был пересмотрен в сторону повышения на 1,3 процентных пункта до 10,3 процента в годовом исчислении с более заметного ускорения в первом полугодии 2024 года из-за переноса ускорения расходов на бизнес и неблагоприятных базовых эффектов. Ожидается, что в основном временное инфляционное давление снизится во втором полугодии 2024-го, что вместе с соответствующей политикой, как ожидается, приведет к снижению инфляции на конец года до 7½ процента.

o Дефицит текущего счета остается на уровне около 14½ процента ВВП, поскольку несколько сильнее торговый баланс помогает компенсировать более низкие первичные доходы; увеличение по сравнению с 2024 годом прежде всего отражает меньшие гранты и увеличенные потребности в импорте. Ожидается, что международные резервы достигнут 43,3 миллиарда долларов США, что несколько ниже, чем в пятом пересмотре, но все еще достаточно (100,5 процента от показателя ARA).

o Общий бюджетный дефицит остается неизменным, отражая одобренный парламентом бюджет на 2025 год.

- В среднесрочной перспективе прогнозы основных экономических изменений мало изменились. Согласно ожиданиям измеренного восстановления, реальный рост ВВП будет расти в годы сразу после войны, прежде чем постепенно приблизиться к своему потенциальному уровню в 4 процента; инфляция постепенно приблизится к целевому уровню НБУ в 5 процентов к 2027 году по мере снижения волатильности инфляции, связанной с войной. Текущий счет начнет нормализоваться немного быстрее, чем в пятом пересмотре; резервы будут оставаться полностью в пределах адекватных диапазонов, предполагая увеличение потоков частных инвестиций в частности. Общие фискальные балансы скромно шире в прогнозируемом горизонте, продолжая отражать несколько более высокие потребности в расходах в среднесрочной перспективе; однако компенсирующие изменения других макроэкономических переменных сдерживают влияние на прогнозируемые коэффициенты государственного долга.

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