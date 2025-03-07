Президент подписал указ о создании Новопавловской сельской военной администрации в Днепропетровской области
Киев • УНН
Президент подписал указ о создании Новопавловской сельской военной администрации в Синельниковском районе. Генштаб ВСУ и Днепропетровская ОГА должны осуществить необходимые меры для ее формирования.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Синельниковском районе Днепропетровщины Новопавловской сельской военной администрации. Соответствующий указ №156/2025 появился на сайте главы государства 7 марта, передает УНН.
Детали
Документом указано, что в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" создается Новопавловская сельская военная администрация Синельниковского района Днепропетровской области.
Генеральному штабу Вооруженных сил, Днепропетровской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с созданием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа.
Указ вступает в силу с дня его опубликования.
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