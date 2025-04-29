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Полномочия поселкового головы Гостомеля будет выполнять начальник военной администрации

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Рада приняла решение, согласно которому начальник Гостомельской военной администрации будет исполнять полномочия поселкового головы вместо убитого оккупантами Юрия Прилипко. Ранее эти обязанности исполняла секретарь поселкового совета.

Полномочия поселкового головы Гостомеля будет выполнять начальник военной администрации

Верховная Рада приняла проект постановления, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским, по которому начальник Гостомельской поселковой военной администрации будет исполнять полномочия поселкового головы Гостомеля Юрия Прилипко, который был убит оккупантами в 2022 году.

Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления.

Детали

"Постановление принято", - говорится в карточке проекта постановления, которое поддержали 226 нардепов.

В соответствии с проектом постановления, в период действия военного положения и 30 дней после его отмены, начальник Гостомельской поселковой военной администрации, кроме полномочий, отнесенных к его компетенции законом "О правовом режиме военного положения", осуществляет полномочия Гостомельского поселкового совета, его исполкома, гостомельского поселкового головы.

Также он может утверждать временную структуру исполнительных органов Гостомельского поселкового совета. ДополнениеВ марте 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области. Тогда ее начальником был назначен Тарас Думенко.

В июне 2023 года Зеленский распорядился назначить новым начальником Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Смаля. 

Президент подписал указ о создании Новопавловской сельской военной администрации в Днепропетровской области07.03.25, 16:59 • 18292 просмотра

Сейчас полномочия поселкового головы Гостомеля исполняет секретарь поселкового совета Елена Кислица после того, как российские оккупанты убили председателя Гостомельской общины Юрия Прилипко, когда он раздавал хлеб и лекарства в марте 2022 года. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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