На Київщині на автодорозі М-06 Київ - Чоп обмежили рух транспорту
Київ • УНН
На трасі М-06 Київ - Чоп від 23 км обмежили рух у напрямку Києва. Водіям запропонували два маршрути об’їзду.
У Київській області частково обмежений рух транспорту на автодорозі М-06 Київ — Чоп. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.
Починаючи від 23 км автодороги М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва рух транспорту тимчасово обмежений
Обʼїзд у напрямку Києва здійснюється наступними маршрутами:
- на 23 км М-06 Київ — Чоп через населені пункти Дмитрівка, Забуччя, Буча, Гостомель.
- на 30 км М-06 Київ — Чоп через населені пункти Шпитьки, Личанка, Гнатівка, Білогородка.
Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту слідування.
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