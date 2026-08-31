На Київщині на автодорозі М-06 Київ - Чоп обмежили рух транспорту

FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по рф, але рішення має ухвалити Білий дім

FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по рф, але рішення має ухвалити Білий дім

FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по рф, але рішення має ухвалити Білий дім

FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по рф, але рішення має ухвалити Білий дім