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На Київщині на автодорозі М-06 Київ - Чоп обмежили рух транспорту

Київ • УНН

 • 60 перегляди

На трасі М-06 Київ - Чоп від 23 км обмежили рух у напрямку Києва. Водіям запропонували два маршрути об’їзду.

На Київщині на автодорозі М-06 Київ - Чоп обмежили рух транспорту

У Київській області частково обмежений рух транспорту на автодорозі М-06 Київ — Чоп. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.

Починаючи від 23 км автодороги М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва рух транспорту тимчасово обмежений

- йдеться у повідомленні.

Обʼїзд у напрямку Києва здійснюється наступними маршрутами:

  • на 23 км М-06 Київ — Чоп через населені пункти Дмитрівка, Забуччя, Буча, Гостомель.
    • на 30 км М-06 Київ — Чоп через населені пункти Шпитьки, Личанка, Гнатівка, Білогородка.

      Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту слідування.

      додали в повідомленні.

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      Ольга Розгон

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      Олексій Білошицький
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