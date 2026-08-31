У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі

У Києві напередодні початку нового навчального року і на тлі затяжних повітряних тривог через триваючі атаки рф на столичний регіон у тому числі реактивними дронами підготували різні формати навчання залежно від безпекової ситуації, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

У Києві опрацьовані різні формати можливої організації навчального процесу. Перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі - повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Водночас, зазначили у КМДА, "заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати організацію навчання залежно від тривалості повітряних тривог і рівня загрози".

"Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хв. Це майже 4 уроки із 6. Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше", – зазначив Мондриївський.

"У місті визначили різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну", - вказали у КМДА.

Як наголосили у КМДА, кожна школа визначатиме оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, особливостей укриття та безпекової ситуації. Батьки зможуть обирати доступний формат у межах запропонованих школою моделей.

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