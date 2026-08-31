В Киеве школы на фоне затяжных тревог начнут учебный год в смешанном формате

В Киеве накануне начала нового учебного года и на фоне затяжных воздушных тревог из-за продолжающихся атак рф на столичный регион, в том числе реактивными дронами, подготовили различные форматы обучения в зависимости от ситуации с безопасностью, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

В Киеве проработаны различные форматы возможной организации учебного процесса. Первый учебный год школы планируют начать в очно-дистанционном формате - сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В то же время в КГГА отметили, что "образовательные учреждения должны быть готовы оперативно менять организацию обучения в зависимости от продолжительности воздушных тревог и уровня угрозы".

"В этом году учебный год начинается в очень непростых условиях. Последние дни показывают, что воздушные тревоги могут длиться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня. Например, 28 августа в Киеве воздушные тревоги длились в общей сложности 158 минут. Это почти 4 урока из 6. Поэтому мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытия, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс необходимо будет организовать иначе", – отметил Мондриевский.

"В городе определили различные варианты – от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения. Также рассматривается возможность работы во вторую смену", - указали в КГГА.

Как подчеркнули в КГГА, каждая школа будет определять оптимальную модель с учетом возможностей учреждения, особенностей укрытия и ситуации с безопасностью. Родители смогут выбирать доступный формат в рамках предложенных школой моделей.

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